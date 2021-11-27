У Новій Одесі вибухом винесло частину 5-поверхівки — є поранені

В місті Нова Одеса Миколаївської області в житловому п’ятиповерховому будинку ранком суботи, 27 листопада 2021 року, стався вибух побутового газу
Вибух мав місце на 5 поверсі. Як наслідок зруйновано 4 та 5 поверхи будинку, передає Еспресо.TV.
За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждало три особи, які врятовані підрозділами ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи в шоковому стані), з пошкодженого під’їзду евакуйовано 50 осіб.
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Є інформація, що в помешканні на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.
На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.
Станом на 11:30 у будинку зруйновано дві квартири на 4 та дві квартири на 5 поверхах.
Рятувальниками і комунальнрими службами залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки.
Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям.
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