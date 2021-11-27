У Нікополі жінці зламали стегно за відсутність COVID-сертифікату

Конфлікт стався між двома працівницями закладу. В результаті інциденту 61-річна співробітниця отримала травму та була доставлена до лікарні, передає із посиланням на місцевих правоохоронців Еспресо.TV.

За даним фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

«Голова профспілки цієї установи побила 61-річну художницю за те, що та не хотіла вакцинуватися, як того вимагають правила. У постраждалої діагностували переломом шийки стегна та відвезли до лікарні.

Директор музею пояснює вчинок нападника тим, що в умовах карантинних обмежень, що діють, її установа не може працювати, якщо є невакциновані співробітники», — наводить подробиці портал Наше місто (Дніпро).