США запретят въезд жителям восьми стран из-за нового штамма COVID-19

Власти США с понедельника, 29 ноября, запретят въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 , получившего название «омикрон». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

Ограничения коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Как отмечает телеканал, решение принято менее чем через три недели после того, как администрация президента Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика запретит с пятницы, 26 ноября, въезд из Ботсваны, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Мозамбика, Намибии и Зимбабве из-за распространения нового штамма коронавируса. Перед этим ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания, Сингапур и Япония. Первые сообщения о заражении новым штаммом B.1.1.529 появились в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября.