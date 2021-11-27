Шесть женщин обвинили французского экс-министра в секс-преступлениях

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего министра экологического перехода Николя Юло, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании.

В эфире телеканала France 2 в четверг четыре женщины заявили о случаях домогательства со стороны Юло в период с 1989 по 2001 год, когда тот был популярным журналистом и ведущим передачи о природе Ushua a Nature. Позже еще две женщины направили свои письменные признания в редакцию телеканала BFM. Одной из шести предполагаемых жертв на момент событий не было 18 лет.

Сам Юло вины не признает, но заявил, что покидает публичное пространство, чтобы защитить своих близких и свой фонд, продвигающий экологические инициативы.