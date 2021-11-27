 
«  
  »

Раскрыта тайна содержимого личного сейфа Елизаветы II

Елизавета II

Официальный представитель королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю Макфарлейн в беседе с изданием People раскрыл тайну содержимого ее сейфа, который тщательно охраняется.

По словам Макфарлейна, в сейфе, доступ к которому ограничен узким кругом членов королевской семьи, хранятся официально заверенные завещания — как королевы, так и ее родственников. В хранилище спрятаны более 30 документов в запечатанных конвертах. После смерти какого-либо из членов семьи Виндзоров его завещание станет достоянием общественности, конверт с ним перестанут хранить в сейфе.

27 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  