Влада Зеленського розформувала департамент розвідки, який працював по Криму та Донбасу Семейное проклятие болезни настигло близких Шэрон Стоун » Раскрыта тайна содержимого личного сейфа Елизаветы II Официальный представитель королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю Макфарлейн в беседе с изданием People раскрыл тайну содержимого ее сейфа, который тщательно охраняется. По словам Макфарлейна, в сейфе, доступ к которому ограничен узким кругом членов королевской семьи, хранятся официально заверенные завещания — как королевы, так и ее родственников. В хранилище спрятаны более 30 документов в запечатанных конвертах. После смерти какого-либо из членов семьи Виндзоров его завещание станет достоянием общественности, конверт с ним перестанут хранить в сейфе.