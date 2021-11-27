Премьер Израиля: Мы на грани чрезвычайного положения из-за нового штамма ковида

Напомним, накануне Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Как указали в канцелярии премьера, все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.

По словам Беннета, все должны быть «полностью подготовлены к круглосуточной работе». «Главный принцип — действовать быстро, решительно и прямо сейчас. Особенно в отношении правил въезда и выезда… Пока ситуация не прояснится. Когда появится больше информации, мы решим, что нам делать», — заявил премьер.

Ранее государственное израильское радио Kan сообщило, что Беннет проводит экстренное совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов Минздрава в связи с выявлением в стране первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса. Ранее в тот же день пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы, которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах» и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».