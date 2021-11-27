Канье Уэст публично покаялся в своих грехах и требует назад жену

Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст выступил с публичной молитвой, в которой признал множество своих грехов. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Господь снова соединит его и Ким Кардашьян, с которой они воспитывают четверых детей.

В своей речи артист сознался в злоупотреблении алкоголем, излишней гордыне, а также признал, что его решение поддержать Дональда Трампа в пору его президентства настроила элиту Голливуда против его семьи, что сильно повлияло на Ким. Вероятно, именно так он намерен заслужить прощение и вернуть благосклонность подавшей на развод супруги.

Как передает TMZ, новым мотиватором для спасения брака для рэпера стало все более уверенное появление Ким на публике вместе со своим новым избранником Питом Дэвидсоном.