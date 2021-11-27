Канье Уэст и ABBA проскочили на «Грэмми» в последнюю минуту

Предстоящая премия «Грэмми» продолжает преподносить сюрпризы. Выяснилось, что комитет премии расширил список номинантов в ключевых категориях всего за 24 часа до их официального объявления.

Благодаря этому, в последний вагон запрыгнули такие видные артисты, как Тейлор Свифт, Lil Nas X, рэпер Канье Уэст и группа ABBA. Таким образом, в четырех ключевых категориях список номинантов был расширен с восьми до десяти.

«Мы увидели в этом невероятную возможность для того, чтобы отметить большее количество артистов и рассказать о новой музыке, а также для того, чтобы дать возможность большему количеству музыкальных жанров быть услышанными», — приводит The New York Times слова руководителя премии Харви Мейсона-младшего.

Организаторы также заявили: несмотря на то что изменения кажутся форсированными, на деле этот процесс продумывался и назревал очень давно.