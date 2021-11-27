 
«  
  »

Канье Уэст и ABBA проскочили на «Грэмми» в последнюю минуту

Канье Уэст и ABBA проскочили на «Грэмми» в последнюю минуту

Предстоящая премия «Грэмми» продолжает преподносить сюрпризы. Выяснилось, что комитет премии расширил список номинантов в ключевых категориях всего за 24 часа до их официального объявления.

Благодаря этому, в последний вагон запрыгнули такие видные артисты, как Тейлор Свифт, Lil Nas X, рэпер Канье Уэст и группа ABBA. Таким образом, в четырех ключевых категориях список номинантов был расширен с восьми до десяти.

«Мы увидели в этом невероятную возможность для того, чтобы отметить большее количество артистов и рассказать о новой музыке, а также для того, чтобы дать возможность большему количеству музыкальных жанров быть услышанными», — приводит The New York Times слова руководителя премии Харви Мейсона-младшего.

Организаторы также заявили: несмотря на то что изменения кажутся форсированными, на деле этот процесс продумывался и назревал очень давно.

27 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  