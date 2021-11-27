Джастина Бибера заклинают не ехать в Саудовскую Аравию

Все громче слышны голоса тех, кто призывает Джастина Бибера отказаться от предстоящего концерта в Саудовской Аравии. The Washington Post опубликовал открытое письмо Хатидже Дженгиз, невесты убитого журналиста Джамаля Хашшоги, к канадской суперзвезде.

Поводом для призывов к крупным артистам отменять концерты в Саудовской Аравии стало убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году на территории аравийского консульства в Стамбуле. В его организации обвиняют правящую в стране королевскую династию.

Ранее под влиянием призывов свой концерт отменила популярная исполнительница Ники Минаж. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Предстоящее мероприятие с участием Бибера приурочено к проходящему в Саудовской Аравии этапу «Формулы 1». В заявке также значатся Asap Rocky, Дэвид Гетта и Джейсон Деруло.