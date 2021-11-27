Премьер Израиля: Мы на грани чрезвычайного положения из-за нового штамма ковида В НАТО окажут военную помощь Украине » Цены на нефть рухнули Цены на нефть в ходе торгов вечером 26 ноября рухнули до двухмесячных минимумов. На момент написания новости Brent стоила 73,93 доллара за баррель (минус 10,5 процента) и ранее опускалась до 73,28 доллара, свидетельствуют данные биржи. Стоимость WTI составляет 69,2 доллара за баррель (падение около 11 процентов), на минимуме цена опускалась до 69,06 доллара. Нефть дешевеет на фоне информации о новом штамме коронавируса. На информацию негативно отреагировали и фондовые рынки. Обвалились основные биржевые индексы США, европейских стран, Японии, Китая.