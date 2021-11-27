 
«  
  »

Будущий министр экономики Германии резко раскритиковал «Северный поток-2»

«Северный поток-2» — это не коммерческий, а стратегический проект, который негативно повлияет на независимость политики Германии. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек, претендующий на пост министра экономики.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, Хабек раскритиковал проект газопровода, который «оказывает давление на Украину и усугубляет зависимое положение немецкой политики».

В июне «Зеленые» внесли в бундестаг резолюцию об отмене реализации «Северного потока-2», указав на его вред для экологии. Однако парламент ее отклонил.

27 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  