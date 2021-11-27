Будущий министр экономики Германии резко раскритиковал «Северный поток-2»

«Северный поток-2» — это не коммерческий, а стратегический проект, который негативно повлияет на независимость политики Германии. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек, претендующий на пост министра экономики.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, Хабек раскритиковал проект газопровода, который «оказывает давление на Украину и усугубляет зависимое положение немецкой политики».

В июне «Зеленые» внесли в бундестаг резолюцию об отмене реализации «Северного потока-2», указав на его вред для экологии. Однако парламент ее отклонил.