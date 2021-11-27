Банкова на тлі теми держперевороту спробує вийти на прямі переговори з Москвою

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз вважає, що Офіс президента України може скористатися темою державного перевороту, який нібито готується, для проведення переговорів з представниками Російської Федерації без координації з міжнародними партнерами України.

«На мій погляд, на тлі теми перевороту Банкова спробує вийти на переговори з Москвою поза координацією дій з партнерами», – сказала вона у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Для мене тривожним сигналом було те, що заява Зеленського про держпереворот з’явилася відразу після попередження Патрушева в недавньому інтерв’ю. Зрозуміло, що історії з держпереворотами зазвичай з’являються для зупинки падіння рейтингів, об’єднання електорального ядра, а також як привід для розправи з опозиційними силами в країнах Азії та Африки. З метою концентрації влади президента та її узурпації», – нагадала Фріз.

Народна депутатка вважає, що оточення президента разом із Кремлем підштовхують Зеленського до дій щодо дестабілізації ситуації в державі, зокрема, через залякування його та спонукання до авторитаризму. Фріз переконана, що саме дії Зеленського та його Офісу є «основою загрози державі».

Фріз також нагадала, що аналогічну «гру Кремля» можна було побачити в Середній Азії, де Москва всіляко залякувала місцеве керівництво, щоб змусити їх діяти за своїм планом.

https://eurosolidarity.org/2021/11/27/bankova-na-tli-temy-derzhperevorotu-sprobuye-vyjty-na-pryami-peregovory-z-moskvoyu-bez-koordynacziyi-iz-zahidnymy-soyuznykamy-iryna-friz/