Адель раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

Британская певица Адель раскрыла секрет похудения на 45 килограммов в интервью для Vogue. Видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram.



«Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении — только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона», — рассказала певица.

Адель также показала продукты, благодаря которым удалось похудеть. В частности, она употребляет кабачки, зелень, тыкву, болгарский перец, огурцы, авокадо и нектарины. «Я слежу за тем, что вкладываю в свое тело», — отметила она.

Кроме того, артистка всерьез увлеклась сиртфуд-диетой. Основу ее составляют продукты, активирующие производство сиртуинов — белков, которые ускоряют обмен веществ, повышают мышечный тонус и подавляют чувство голода.

Ранее Адель выпустила первый за шесть лет альбом, в который вошли 12 песен. Новая пластинка получила название «30».

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за песню к фильму бондианы «007: Координаты «Скайфолл»». Певица также удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.