Зеленський збрехав в прямому ефірі на своїй пресс-конференції — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував причетність першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до Харківських угод. Під час пресмарафону «30 запитань президенту України» очільник держави заявив, що Демченко «не підписував ніяких угод» і «не доповідав про це у Верховній Раді».

Водночас «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті – під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

Відповідаючи на запитання журналіста про причетність Демченка до Харківських угод, Зеленський заявив: «На посаді заступника міністра закордонних справ він не підписував ніякі Харківські угоди. Але про це… Є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає показання в правоохоронних органах».

Президент також додав: «Пан Демченко, не хочу його виправдовувати, але він навіть не доповідав це Верховній Раді України, де, мені здається, тоді доповідав міністр закордонних справ – пан Грищенко, мені здається, прізвище я його ніколи не бачив, тим не менш, і голосувала тоді Верховна Рада України, голосували всі депутати і всі ці люди, які зараз піднімають на телеканалах, які піднімають ці питання, вони також голосували за Харківські угоди».

Водночас у листопаді цього року «Схеми» опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010-му лобіював так звані Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ. Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати Харківські угоди.

Від МЗС на засідання тоді прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра закордонних справ. Згідно зі стенограмою, йшлося у розслідуванні, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі. Одним із аргументів, наведених тоді Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, він просував тезу, що Харківські угоди і російський флот в Криму – це стабільність для України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко «не був причетний до підготовки» угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він «брав участь, то теж має нести відповідальність».

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомляли, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Під час пресмарафону Зеленський також не відповів на питання журналіста щодо призначення Демченка на посаду, не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Офісі Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка

Раніше «Схеми» з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. «Схеми» звернулись до керівника ОП із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка відносно Демченка і якими були її результати. Андрій Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже «довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування».

«Схеми» також надіслали низку запитань до Демченка з проханням про коментар. В РНБО відповіли, що «організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html