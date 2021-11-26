Польша и Британия обсудили новые санкции против Беларуси и России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время встречи с коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном в том числе обсудил введение широкого набора санкций против Белоруссии и России в связи с ситуацией на восточной границе Польши.

«Мы с Борисом Джонсоном обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России», — заявил премьер.

По словам политика, Варшава и Лондон считают российскую сторону виноватой в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Кроме того, ее винят в нестабильной ситуации на Украине и росте цен на энергоносители в Европе.