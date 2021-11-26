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Лопес навестила возлюбленного с сюрпризом

Близняшки для Аффлека: Лопес навестила возлюбленного с сюрпризом

Актриса и певица Дженнифер Лопес прилетела в Лос-Анджелес к своему возлюбленному Бену Аффлеку. Звездная пара намерена вместе отпраздновать надвигающийся День благодарения.

При этом Лопес не одна. Вместе со звездой в гости к дяде Бену едут ее двое детей: 13-летние близняшки Эмма и Макс. На торжестве им предстоит познакомиться с детьми Аффлека: 15-летней Вайолет, 12-летней Серафиной и 9-летним Самуэлем.

Как сообщает портал Hollywood Life со ссылкой на инсайдера, мать детей Аффлека, Дженнифер Гарнер, также уделит время своим чадам в период праздника.

«Они учли все нюансы, чтобы убедиться, что все точно знают, как пройдут праздники», — рассказал источник о договоренностях Гарнер и Аффлека.

26 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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