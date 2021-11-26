Кристен Стюарт рассказала о своих планах и надеждах на Оскар 2022

Кристен Стюарт предсказывают «Оскар» за ее роль в фильме «Спенсер», где она воплотила образ принцессы Дианы. Однако, похоже, сама актриса вообще не переживает, получит ли она желаемую многими статуэтку.

Фильм уже успел получить громкую похвалу от критиков. Однако сможет ли актриса стать обладательницей золотого «Оскара», для нее совсем не имеет значения. Актриса призналась, что для нее не важно, выиграет ли она «Оскар».

Мне все равно. «Оскары» – такая забавная штука. Существует так много замечательных фильмов и удивительных актерских перевоплощений, которые вряд ли кто-нибудь увидит. Это явно говорит о том, на чем мы стоим, что мы ищем, о чем заботимся. Я действительно ценю, что то, в чем я участвовала, спровоцировало такой огромный диалог. Мы делаем фильмы не для того, чтобы они не находили отклика в других людях, – рассказала актриса в рамках подкаста Variety’s Awards Circuit.

Сюжет фильма «Спенсер»

Драма Пабло Ларраина рассказывает о событиях, произошедших во время празднования Рождества членами королевской семьи в 1991 году. События развиваются в загородном имении Виндзоров – Сандрингем, которое тоже в определенном смысле становится одним из персонажей истории. Там в окружении множества родственников, но в то же время одинокая принцесса Диана понимает, что пора изменить свою жизнь.

Также в картине мы увидим следующих актеров:

Джек Фартинг («Пуаро»),

Шон Харрис («Макбет»),

Салли Хокинс («Беззаботная»),

Эми Мэнсон («Однажды в сказке»).

Интересно, что музыку для фильма написал гитарист британской группы Radiohead – Джонни Гринвуд.

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