Александра Градского госпитализировали — у него инсульт

Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Дома он почувствовал себя плохо, после чего обратился за помощью медиков.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Они приезжали к нему в квартиру в районе Пушкинской площади, причем в один день они посетили музыканта дважды с интервалом всего в несколько часов. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.