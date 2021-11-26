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Александра Градского госпитализировали — у него инсульт

Александр Градский

Музыкант и композитор Александр Градский попал в больницу.

Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Дома он почувствовал себя плохо, после чего обратился за помощью медиков.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Они приезжали к нему в квартиру в районе Пушкинской площади, причем в один день они посетили музыканта дважды с интервалом всего в несколько часов. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.

26 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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