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Сенатори США запропонували додатково виділити Україні додатков $50 млн військової допомоги

Американські сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону $50 млн

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що поправка до військового бюджету США передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з $300 млн до $350 млн.

У свою чергу, $125 млн від тієї суми підуть на закупівлю озброєння вражаючої дії для стримування агресії Росії.

Як повідомляється, США ведуть переговори з європейськими союзниками про розробку нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вдеруться в Україну.

Також законодавці намагаються внести зміни у формулювання санкцій, щоб включити її в закон про повноваження на національну оборону.

25 ноября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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