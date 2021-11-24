Певица Дуа Липа решила стать ведущей

Певица Дуа Липа решила создать более тесную связь со своими поклонниками с помощью нового проекта Service95. Ключевым элементом станет ньюслеттер, который будет рассылать подписчикам новости на электронные адреса.

Артистка заявляет, что таким образом сможет направить свою одержимость списками и планированием в продуктивное русло: подписчики будут получать рекомендации по еде, путешествиям, образу жизни, а также статьи на социальную тематику.

Кроме того, Дуа Липа будет составлять подборки андерграундных артистов и знакомить аудиторию с новыми именами. Отдельной частью проекта, как сообщает Karmapolitan, станут подкасты со знаменитостями и активистами.

Конечной целью певицы является создание цельного сообщества, задача которого — «служить другим».