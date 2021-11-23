В Украину прибыли американские военные катера

Американские катера типа «Island», которые были переданы Украине Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, прибыли из города Балтимор (штат Мэрилэнд, США) в Украину на борту грузового судна, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении.

Конечная остановка — Одесский морской торговый порт.

В ВМС ВСУ отметили, что вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.