В 4000-летней гробнице под храмом Хатшепсут нашли тайную комнату для загадочных ритуалов

Польские археологи расчистили одну из неисследованных скальных гробниц в ущелье Дейр эль-Бахри на территории Фиванского некрополя. В усыпальнице, которая расположена под храмом царицы Хатшепсут и была сооружена примерно за 500 лет до постройки самого храма, ученые обнаружили несколько сотен предметов. Некоторые из них датируются временем создания гробницы (конец XXI века до нашей эры). Но большинство находок — фрагменты керамических сосудов и фигурок из фаянса, глины и камня — относится к периоду правления Хатшепсут и представляют собой приношения богине Хатхор, святилище которой было частью храмового комплекса царицы. О находках рассказывает интернет-издание Nauka w Polsce.

Ущелье Дейр эль-Бахри на западном берегу Нила — одна из древнейших частей обширного Фиванского некрополя. Первое монументальное сооружение появилось здесь в конце XXI века до нашей эры, в эпоху правления Ментухотепа II. Этот фиванский правитель XI династии, объединивший Египет после кризиса и распада в Первом переходном периоде, считается основателем новой эпохи расцвета — Среднего царства, просуществовавшего со второй половины XXI по первую половину XVIII века до нашей эры. Ментухотеп II построил в Дейр эль-Бахри заупокойный комплекс из скальной усыпальницы и храма, в котором, помимо возродившегося в образе Осириса царя, почитались местный бог — покровитель династии Монту, одна из ипостасей богини-матери Хатхор и синкретическое божество-демиург Амон-Ра. С комплексом Ментухотепа II связаны гробницы женщин царского дома и группа захоронений, принадлежавших вельможам и знатным дамам (возможно, жрицам), а также братская могила воинов.

Усыпальницы частных лиц времен XI династии сосредоточены в основном к северу от террасы с руинами храма, на так называемом треугольном дворе. Более чем через 500 лет, уже во времена Нового царства, практически вплотную к этому участку вырос масштабный заупокойный храм фараона-женщины Хатшепсут (1473–1458 годы до нашей эры), принадлежавшей к плеяде ярких правителей XVIII династии. Участок с древними захоронениями оказался частично застроен южным флангом второй террасы этого храма. На нем располагалось святилище богини Хатхор. Приблизительно между 1435 и 1425 годами до нашей эры остававшееся свободным пространство между двумя монументальными постройками заняла терраса храма Тутмоса III. Он простоял недолго: фараоны эпохи заката Нового царства в XII веке до нашей эры использовали его в качестве каменоломни. Ослабленный храм, не выдержав землетрясения, вскоре рухнул и похоронил под своими руинами сооружения времен Ментухотепа II.

Древнейшие памятники Дейр эль-Бахри были обнаружены в середине XIX века. В 1903–1907 годах их раскопки вел швейцарский археолог Эдуард Навиль (Édouard Naville), в 1920-х годах памятники начала Среднего царства исследовала американская экспедиция Метрополитен-музея, а с 1967 по 1971 год — ученые из Немецкого археологического института в Каире. Однако некоторые гробницы до сих пор остаются неизученными.

Одну из таких усыпальниц расчистили археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета во главе с Патриком Худжиком (Patryk Chudzik). Исследователи из польской миссии, которая работает в Дейр эль-Бахри уже 60 лет, занимаются документированием и реконструкцией храмового комплекса Хатшепсут, в том числе часовни Хатхор в южной части его второй террасы. Чтобы защитить эту постройку от возможного обрушения, археологи спустились в частично перекрытую часовней скальную гробницу. О ее существовании известно благодаря изысканиям Навиля, но внутри гробницы раскопки еще не проводились: ее длинный (более 15 метров) коридор и погребальная камера оказались завалены нагромождениями щебня.

Приступив к расчистке, ученые сделали несколько сотен находок и сразу смогли разделить предметы, перемешанные со строительным мусором, на две группы. Во-первых, это погребальная утварь времен XI династии, и она составила меньшую часть коллекции артефактов, так как грабители разорили усыпальницу еще в древности. Одна из находок — фрагмент деревянной статуэтки высотой около 12 сантиметров. Она изображает мужчину в коротком парике, возможно, высокого сановника и царского родственника, погребенного здесь около четырех тысяч лет назад.

Во вторую группу вошли многочисленные артефакты, относящиеся к эпохе правления Хатшепсут. Большинство из них — это черепки керамических сосудов с росписью растительными мотивами, символизирующими возрождение к вечной жизни. Обнаружены также глиняные фигурки коров и несколько десятков фаянсовых и каменных женских статуэток, изображающих богиню Хатхор. Все эти находки представляют собой вотивные предметы, то есть дары, принесенные по обету в святилище божества.

В древнюю гробницу такое количество вещей, датируемых гораздо более поздней эпохой, попало неслучайно. Доктор Худжик уверен, что здесь был устроен тайник: когда в часовне Хатхор скопилось слишком много вотивных подношений, жрецы сложили их в подземном помещении, освободив в святилище место для новых ритуальных даров. Археологи уже раскапывали подобные тайники у входа на территорию храма Хатшепсут, а самый известный и богатый ценными находками тайник (он содержал свыше 700 статуй, 17000 бронзовых изделий и другие предметы) был найден на другом берегу Нила, в Карнакском комплексе.

Худжик также рассказал, что среди обломков строительного мусора в гробнице оказались блоки из скального святилища Амона-Ра — главной части заупокойного храма царицы, — и пока исследователи не могут объяснить, как они попали сюда. Эти блоки будут установлены на свои первоначальные места в святилище, а до конца сезона 2021 года ученые планируют закончить работы по укреплению потолка гробницы, чтобы затем приступить к реконструкции часовни Хатхор.