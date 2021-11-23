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Дженнифер Лоуренс дала неожиданное интервью о будущем ребенке

Дженнифер Лоуренс дала неожиданное интервью о будущем ребенке — актриса попытается как можно дольше его изолировать от прессы и оставляет за собой несколько секретов.

«О мой бог! Ты беременна!»: Дженнифер Лоуренс жестко поставила личные границы

Одна из самых известных актрис современности Дженнифер Лоуренс дала большое интервью в преддверии выхода комедии Адама МакКея «Не смотрите наверх».

Актриса сыграла одну из главных ролей, разделив площадку с легендарным Леонардо ДиКаприо. Сатирическая комедия расскажет о реакции современного мира на актуальную проблему вымирания.

В одном из недавних интервью Лоуренс, помимо разговоров о фильме, коснулась и частной жизни. Она отметила, что не хочет обсуждать на публике свою беременность. Если на вечеринке кто-то подойдет к ней и скажет: «О мой бог! Ты беременна!», — Дженнифер, вероятнее всего, попросит его отойти.

«Каждой клеточкой своего тело я ощущаю потребность всеми силами защищать частную жизнь моих детей до конца их дней. И первый шаг в этом направлении — не знакомить их с этой частью моей работы», — отозвалась Лоуренс о вечеринках в интервью журналу Vanity Fair .

На данный момент актриса наслаждается браком с Куком Марони. До съемок в фильме МакКея актриса брала творческий отпуск из-за эмоционального выгорания.

 

23 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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