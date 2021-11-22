Брэдли Купер впервые высказался о своих отношениях с Леди Гагой — по его слова

Актера обвинили в измене своей жене из-за откровенных чувств в сотрудничестве с певицей. Позже супруги разошлись.

Голливудский актер и продюсер Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи о любовных отношениях с певицей Леди Гагой, которые стали вирусными, из-за того, что на то время он был вместе с моделью Ириной Шейк. На провокации кинозвезда ответил в интервью Тhe Hollywood Reporter.

Речь идет о 2019 году, когда на почве расставания пары Купер — Шейк поклонники обвинили его в измене с Леди Гагой из-за откровенных сцен в фильме Звезда родилась. Эта история обострилась еще больше после того, как актер с певицей чувственно исполнили песню Shallow.

Купер заявил, что это была актерская игра и ничего большего. Также он сказал, что боялся петь, поэтому «вел себя так, будто безумно влюблен в Гагу».

«Наши герои влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который встречается с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике», — поделился Брэдли и вдобавок назвал певицу «невероятно харизматичной и красивой».