Прощание Дженнифер Лопес и Бена Аффлека попало на камеру

Пара распалась почти что накануне свадьбы в 2003 году. Говорили, что всему виной популярность Джей Ло. В какое-то время Бен понял, что его уже перестают воспринимать как цельную личность, как актера и смотрят лишь сквозь призму отношений со знаменитой певицей. Поэтому именно он принял решение расстаться.

И вот некогда влюбленным понадобилось 17 лет, чтобы понять, что они не могут жить друг без друга. Сейчас их роман бурно развивается. Складывается впечатление, что они наверстывают упущенное и кричат на весь мир о своих чувствах.

Недавно парочка попала в объектив фотокамер. Они стояли у самолета и никак не могли «отлипнуть» друг от друга. Со стороны казалось, что они расстаются навсегда — столько боли и отчаяния было в этих прикосновениях. Настоящая мелодрама в духе Джей Ло.