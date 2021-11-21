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Билли Айлиш припомнила прошлое знаменитому телеведущему

Популярного певица Билли Айлиш, в ходе своего очередного визита на вечернее шоу Джимми Киммела припомнила ему их прошлый вечер в студии.

По мнению артистки, ведущий тогда выставил ее глупышкой, задав ряд вопросов о музыке 80-х годов. В частности тогда зрители остались под впечатлением, что 17-летняя артистка ничего не знает о культовой рок-группе Van Halen.

«Я думала это будет забавно, ведь я просто подыгрывала тебе, но все подумали, что я действительно такая необразованная» — в шуточной форме посетовала Айлиш.

Певица и ведущий с улыбкой вспомнили о том, как не распознавшая иронии аудитория гневно отреагировала на «недостаток знаний» у артистки.

 

21 ноября, 2021 | Tags: | Category: Видео, Шоу-бизнес
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