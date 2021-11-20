Том Холланд подтвердил роковой роман со звездой «Дюны»- он без ума от Зендаи.

Актер Том Холланд подтвердил свои романтические отношения с партнершей по серии фильмов «Человек-паук» Зендаей, сообщает GQ.

Звезда супергеройской франшизы подчеркнул, что пара вообще не планировала распространяться о своих отношениях.

«Один из минусов известности состоит в том, что конфиденциальность больше не зависит от нас — и особый момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, очень сильно любящими друг друга, теперь приходится делить со всем миром. Я всегда был убежден, что личная жизнь должна оставаться личной, потому что мир и так много знает обо мне. Мы почувствовали, будто нашу личную жизнь у нас украли», — отметил Холланд.

Также Том признался, что именно Зендая научила его мириться с такими проявлениями славы, как повышенное внимание фанатов и жизнь под прицелом камер.

«Зендая научила меня, что слава — это тоже работа. Так, я научился улыбаться на каждой фотографии, обнимать каждого фаната и здороваться в Диснейленде», — рассказал Холланд.