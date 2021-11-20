Леди Гага снялась в эффектной фотосессии в сумасшедших нарядах

Американская певица и актриса Леди Гага продолжает промо-кампанию своего нового фильма Дом Гуччи.

На этот раз 35-летняя артистка украсила обложку издания The Hollywood Reporter. Гага снялась в новой фотосессии в роскошных образах от таких домов моды, как Schiaparelli, Solace London и Dundas.

В интервью изданию звезда рассказывала преимущественно о съемках новой картины Ридли Скотта, но также затронула тему своей личной жизни. Гага призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой благодаря своему бойфренду, инвестору и предпринимателю Майклу Полански, а также благодаря ее трем французским бульдогам.

«Мои собаки и человек, которого я люблю, — это вся моя жизнь», — сказала она.

Стоит отметить, что интервью для The Hollywood Reporter вместе с Гагой дал и ее коллега по фильму Звезда родилась, актер Брэдли Купер. Спустя несколько лет он, наконец, прокомментировал слухи об их романе в период съемок ленты 2018 года.