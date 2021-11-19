На Netflix вышли сериалы «Ковбой Бибоп», «Зов ада» и драма с Эндрю Гарфилдом

Два релиза от Netflix доступны с озвучкой на русском языке, а фэнтези-шоу с Розамунд Пайк получило только субтитры.
Как и оригинальное аниме, сериал от Netflix расскажет о приключениях охотников за головами, которые путешествуют по галактике в поисках контрактов.
Многим критикам телевизионная адаптация аниме не понравилась Рейтинг шоу на Metacritic составил 43 балла из 100, а на Rotten Tomatoes у него 46% «свежести».
Фильм о жизни драматурга и композитора Джонатана Ларсона, поставившего рок-мюзикл «Богема» (Rent). Ларсон умер в возрасте 35 лет в день премьеры своего представления, 25 января 1996 года, в результате расслоения аорты.
Картину поставил Лин-Мануэль Миранда, известный успешными бродвейскими мюзиклами «На высотах» и «Гамильтон». Это его режиссёрский дебют в кино.
«тик-так… БУМ!» получил высокие оценки от критиков — его рейтинг на Metacritic составил 73 из 100, а на Rotten Tomatoes у него 86% «свежести».
Мини-сериал от режиссёра фильма «Поезд в Пусан», который рассказывает о существах, отправляющих людей в ад, приговаривая их к смертной казни.
Постановщик Ён Сан Хо снял мини-сериал по мотивам собственного вебтуна «Hell».
Шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке.
Адаптация одноимённого книжного цикла Роберта Джордана. В центре сюжета — леди Морейн, член женского ордена Айз Седай, которая пытается отыскать возрождённого Дракона — человека, который обладает большой силой и может спасти или уничтожить мир.
В сервисе пока вышли первые три эпизода.
Главную роль в сериале исполнила Розамунд Пайк, известная по триллеру «Исчезнувшая».
Шоу получило средние оценки от критиков — рейтинг на Metacritic составил 54 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 63% «свежести».
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