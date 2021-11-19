По «Червяку Джиму» выпустят ещё один анимационный сериал Знаменитая 56-летняя модель снялась голой в ответ на критику хейтеров » На Netflix вышли сериалы «Ковбой Бибоп», «Зов ада» и драма с Эндрю Гарфилдом Два релиза от Netflix доступны с озвучкой на русском языке, а фэнтези-шоу с Розамунд Пайк получило только субтитры. «Ковбой Бибоп» Как и оригинальное аниме, сериал от Netflix расскажет о приключениях охотников за головами, которые путешествуют по галактике в поисках контрактов. Главные роли в сериале исполнили Джон Чо («Колумбус», «Стартрек»), Мустафа Шакир («Люк Кейдж», «Двойка») и Даниэлла Пинеда («Мир юрского периода 2»). Сериал от Netflix получил 10 эпизодов и пока неизвестно, будет ли у него продолжение. Многим критикам телевизионная адаптация аниме не понравилась Рейтинг шоу на Metacritic составил 43 балла из 100, а на Rotten Tomatoes у него 46% «свежести». «В этом сериале вообще не было смысла»: что… У рецензентов возникли вопросы к новым сюжетным аркам, арт-дирекшну и подбору актёров. DTF.RU «тик-так… БУМ!» Фильм о жизни драматурга и композитора Джонатана Ларсона, поставившего рок-мюзикл «Богема» (Rent). Ларсон умер в возрасте 35 лет в день премьеры своего представления, 25 января 1996 года, в результате расслоения аорты. Картину поставил Лин-Мануэль Миранда, известный успешными бродвейскими мюзиклами «На высотах» и «Гамильтон». Это его режиссёрский дебют в кино. «тик-так… БУМ!» получил высокие оценки от критиков — его рейтинг на Metacritic составил 73 из 100, а на Rotten Tomatoes у него 86% «свежести». «Зов ада» Мини-сериал от режиссёра фильма «Поезд в Пусан», который рассказывает о существах, отправляющих людей в ад, приговаривая их к смертной казни. Постановщик Ён Сан Хо снял мини-сериал по мотивам собственного вебтуна «Hell». Шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке. «Колесо времени» Адаптация одноимённого книжного цикла Роберта Джордана. В центре сюжета — леди Морейн, член женского ордена Айз Седай, которая пытается отыскать возрождённого Дракона — человека, который обладает большой силой и может спасти или уничтожить мир. В сервисе пока вышли первые три эпизода. Главную роль в сериале исполнила Розамунд Пайк, известная по триллеру «Исчезнувшая». Шоу получило средние оценки от критиков — рейтинг на Metacritic составил 54 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 63% «свежести».