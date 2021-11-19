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Леди Гага рассказала о своих приоритетах в жизни

Леди Гага рассказала о своих приоритетах в жизни — это ее собачки и муж.

«Они — вся моя жизнь»: Леди Гага рассказала о своих приоритетах

Популярная певица Леди Гага дала интервью, в котором рассказала о попытке похищения ее собак, в результате которой пострадал их выгульщик Райан Фишер.

К счастью, после происшествия, случившегося в начале года, Фишер полностью восстановился, как и Коджи и Густав, которых вернули взволнованной хозяйке. Гага призналась, что очень переживала из-за этой ситуации.

«Мои собаки и любимый мужчина — вся моя жизнь», — цитирует слова артистки The Hollywood Reporter.

Певица вот уже два года встречается с Майклом Полански, управляющим делами сооснователя Facebook Шона Паркера. Именно он сопровождал ее на выступлении в честь инаугурации Джо Байдена.

19 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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