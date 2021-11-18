Українські миротворці здійснили посадку на кратер одного з найнебезпечніших вулканів

Миротворці 18-го окремого вертолітного загону забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньямлагіра.

Про це на фейсбук-сторінці повідомив помічник командира вертолітного загону Олександр Савченко.

Як розповів Олександр Савченко, основа Ньямлагіра зливається із сусіднім вулканом Ньїрангонго, останнє виверження якого відбулося пів року тому і забрало життя щонайменше 32 людей.

Обидва ці вулкани входять в гірський хребет Вірунга, який є національним природним парком і входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Українські миротворці наголошують, що дослідження вулканічної діяльності є надзвичайно важливим завданням, адже поруч розташоване місто Гома, в якому проживає близько двох мільйонів мешканців. Своєчасне вивчення і прогнозування майбутніх вивержень науковцями дозволяє завчасно попередити місцеве населення про потенційну небезпеку.

«Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою» – зазначив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.

«Зараз обидва вулкани поводять себе дуже тихо. Та лава, яку зараз можна побачити на Ньямлагіра знаходиться значно нижче рівня, який був раніше. У Ньїрагонго лавового озера не видно взагалі, а отже, ми чекаємо її повернення. Тоді можна буде зробити якісь прогнози, а коли це станеться – поки що невідомо» – підсумував результат експедиції вулканолог Даріо Тедеско.