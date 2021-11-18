Меган Маркл рассказала в новом шоу подробности о дочери

Меган Маркл рассказала в новом шоу подробности о дочери. 15-минутное интервью получило высокие рейтинги.

40-летняя Меган Маркл стала новой героиней шоу Эллен Дедженерес. В эфир оно выйдет сегодня, но в сети уже появился небольшой отрывок.

Появление Меган в телешоу стало неожиданностью — ее участие в нем ранее не анонсировалось.

На публике Меган появилась в белой блузке, черных брюках и классических туфлях.

Герцогиня Сассекская поделилась редкими подробностями об их с принцем Гарри пятимесячной дочери Лилибет Диане (у супругов также есть двухлетний сын Арчи. — Прим. ред.) и рассказала, что у девочки уже режутся зубы. Похоже, этот процесс доставляет хлопот всей семье — Меган сказала, что хотела бы любыми способами облегчить ее боль.

В кадре герцогиня вела себя очень естественно — опыт работы на камеру у нее большой. До встречи с принцем Гарри она была актрисой и снималась в сериале «Форс-мажоры». А весной они вместе с мужем дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое почему-то не так давно было удалено с YouTube-канала телеведущей.