Леди Гага вышла в свет в очень странном платье с декольте

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в черном бархатном платье с глубоким декольте длины макси. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, завязанными вокруг шеи звезды. Также певица надела серьги и браслет с драгоценными камнями. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Гага, ты великолепна!», «Безумно красивая женщина!», «Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», «Гага выглядит просто сногсшибательно!», «Я не могу налюбоваться ее красотой», — писали они.