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Леди Гага вышла в свет в очень странном платье с декольте

Американская певица и актриса Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде во время премьеры фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте кинокартины.

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в черном бархатном платье с глубоким декольте длины макси. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, завязанными вокруг шеи звезды. Также певица надела серьги и браслет с драгоценными камнями. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Гага, ты великолепна!», «Безумно красивая женщина!», «Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», «Гага выглядит просто сногсшибательно!», «Я не могу налюбоваться ее красотой», — писали они.

17 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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