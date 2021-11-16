Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл

Морган утверждает, что познакомилась с Гарри, когда ему было семь лет. Много лет спустя она встретила принца во время костюмированной вечеринки в Кенсингтонских садах на крыше, а первый серьезный разговор между ними произошел примерно восемь лет назад. По словам ясновидящей, принц сам позвонил ей и спросил, как умерла его мать.

Телефонный разговор продолжался около 45 минут. Морган посоветовала принцу задать тот же вопрос его тете леди Саре Маккоркодейл, которой она в свое время предсказала гибель Дианы. Тогда Гарри поинтересовался у экстрасенса, что ждет в будущем принца Уильяма. Морган заверила его, что Уильям станет королем и с ним все будет в порядке.

Еще один вопрос касался цвета волос будущей жены Гарри, который тогда еще не был знаком с Меган Маркл. По словам Морган, она предсказала, что принц женится на брюнетке, и оказалась права.

Экстрасенс полагает, что Гарри и Меган всегда будут вместе, несмотря ни на что. «Гарри никогда не оставит своих детей», — пишет она.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Перед аварией их машину преследовали папарацци.