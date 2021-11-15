Скандинавские ученые: Жизни на Земле угрожает супервулкан

Автор книги рассказал об извержении вулкана, произошедшем 75 тыс. лет назад на острове Суматра. По информации ученых, после этого извержения слой лавы, сажи и пепла до 400 метров толщиной покрыл огромные территории и уничтожил все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров. Кроме того, масса пепла и газов, выброшенная вулканом, сформировала облака, укрывшие большую часть Азии от солнечного света. Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов. За несколько лет после извержения человечество превратилось в вымирающий вид, отмечает Огор.

При этом в настоящее время геологи, которые изучают дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Согласно теориям ученых, извержения супервулканов происходят в результате подъема жидкой магмы через земную кору. Поднимаясь с глубины более десяти километров, магма резко расширяется в объеме, что приводит к взрыву супервулкана и катастрофическому извержению.