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Скандинавские ученые: Жизни на Земле угрожает супервулкан

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Главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан, пишет датское издание Berlingske со ссылкой на книгу научного журналиста издания Ларса Хенрика Огора «Большая злая книга катастроф».

Автор книги рассказал об извержении вулкана, произошедшем 75 тыс. лет назад на острове Суматра. По информации ученых, после этого извержения слой лавы, сажи и пепла до 400 метров толщиной покрыл огромные территории и уничтожил все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров. Кроме того, масса пепла и газов, выброшенная вулканом, сформировала облака, укрывшие большую часть Азии от солнечного света. Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов. За несколько лет после извержения человечество превратилось в вымирающий вид, отмечает Огор.

При этом в настоящее время геологи, которые изучают дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Согласно теориям ученых, извержения супервулканов происходят в результате подъема жидкой магмы через земную кору. Поднимаясь с глубины более десяти километров, магма резко расширяется в объеме, что приводит к взрыву супервулкана и катастрофическому извержению.

15 ноября, 2021 | Category: Наука, Новости
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