Бритни Спирс получила права и разъезжает на дорогом «Мерседесе» «Не время умирать» установил новый рекорд в международном прокате » Холли Берри «короновала» известную рэпершу Карди Би Spread the love















Холли Берри «короновала» известную рэпершу Карди Би — «коронация» была скорее шутливая и имела форму благодарности Знаменитая голливудская актриса Холли Берри на премьере собственного фильма «Оскорбленная», зачитывая список благодарностей, упомянула работавшую над саундтреком рэп-исполнительницу Карди Би. Особое внимание пользователей соцсетей привлек тот факт, что она назвала Карди королевой хип-хопа. Традиционно этот титул большинство слушателей отдает другой исполнительнице — Ники Минаж. Фанаты Минаж остались не в восторге от присвоенного Карди Би титула, тем более что уже несколько дней спустя, на премии MTV, посвященной европейской музыке, награду лучшему хип-хоп исполнителю забрала именно Минаж. Теперь соперничество двух главных див современного хип-хопа выходит на новый уровень.















