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Холли Берри «короновала» известную рэпершу Карди Би

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Холли Берри «короновала» известную рэпершу и вызвала жаркие споры в Сети

Холли Берри «короновала» известную рэпершу Карди Би — «коронация» была скорее шутливая и имела форму благодарности

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри на премьере собственного фильма «Оскорбленная», зачитывая список благодарностей, упомянула работавшую над саундтреком рэп-исполнительницу Карди Би.

Особое внимание пользователей соцсетей привлек тот факт, что она назвала Карди королевой хип-хопа. Традиционно этот титул большинство слушателей отдает другой исполнительнице — Ники Минаж.

Фанаты Минаж остались не в восторге от присвоенного Карди Би титула, тем более что уже несколько дней спустя, на премии MTV, посвященной европейской музыке, награду лучшему хип-хоп исполнителю забрала именно Минаж. Теперь соперничество двух главных див современного хип-хопа выходит на новый уровень.

15 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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