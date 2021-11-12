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Ирпень, Гостомель, Буча, а также еще несколько десятков городов Киевской области будут отключать от электроснабжения

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Оператор системы распределения электроэнергии «ДТЭК Киевские региональные электросети» предупредила о проведении ремонтных работ, из-за которых десятки населенных пунктов Киевской области будут отключаться от электроснабжения до конца следующей недели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «ДТЭК Киевские региональные электросети».

Так, согласно опубликованному графику, без света в течение следующих несколько дней останутся потребители в следующих городах:

  • Ирпень;
  • Ворзель;
  • Гостомель;
  • Буча;
  • Петропавловская Борщаговка;
  • Мостище;
  • Мироцьке;
  • Коцюбинське;
  • Горенка;
  • Мощун;
  • Боярка;
  • Новые Петровцы.

Кроме того, речь идет о множестве сел, расположенных в районах вблизи Киева.

Полный список населенных пунктов Киевской области, а также адресов, где планируется отключение света, находится по ссылке.

12 ноября, 2021 | Category: Новости, Украина
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