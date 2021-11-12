Террористы ИГ напали на шиитскую деревню в Ираке Генри Кавилл не прочь сыграть Бонда » Ирпень, Гостомель, Буча, а также еще несколько десятков городов Киевской области будут отключать от электроснабжения Spread the love















Оператор системы распределения электроэнергии «ДТЭК Киевские региональные электросети» предупредила о проведении ремонтных работ, из-за которых десятки населенных пунктов Киевской области будут отключаться от электроснабжения до конца следующей недели. Оператор системы распределения электроэнергии «ДТЭК Киевские региональные электросети» предупредила о проведении ремонтных работ, из-за которых десятки населенных пунктов Киевской области будут отключаться от электроснабжения до конца следующей недели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «ДТЭК Киевские региональные электросети». Так, согласно опубликованному графику, без света в течение следующих несколько дней останутся потребители в следующих городах: Ирпень;

Ворзель;

Гостомель;

Буча;

Петропавловская Борщаговка;

Мостище;

Мироцьке;

Коцюбинське;

Горенка;

Мощун;

Боярка;

Новые Петровцы. Кроме того, речь идет о множестве сел, расположенных в районах вблизи Киева. Полный список населенных пунктов Киевской области, а также адресов, где планируется отключение света, находится по ссылке.















