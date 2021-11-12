Ирпень, Гостомель, Буча, а также еще несколько десятков городов Киевской области будут отключать от электроснабжения

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Оператор системы распределения электроэнергии «ДТЭК Киевские региональные электросети» предупредила о проведении ремонтных работ, из-за которых десятки населенных пунктов Киевской области будут отключаться от электроснабжения до конца следующей недели.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «ДТЭК Киевские региональные электросети».
Так, согласно опубликованному графику, без света в течение следующих несколько дней останутся потребители в следующих городах:
- Ирпень;
- Ворзель;
- Гостомель;
- Буча;
- Петропавловская Борщаговка;
- Мостище;
- Мироцьке;
- Коцюбинське;
- Горенка;
- Мощун;
- Боярка;
- Новые Петровцы.
Кроме того, речь идет о множестве сел, расположенных в районах вблизи Киева.
Полный список населенных пунктов Киевской области, а также адресов, где планируется отключение света, находится по ссылке.
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