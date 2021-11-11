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Пентагон отметил «нетипичную» военную активность России у границ с Украиной

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Джон Кирби

Министерство обороны США отметило «нетипичную» активность российских военных у границы с Украиной и предостерегло Москву от эскалации напряженности.

«Конечно же, это привлекло наше внимание», – заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем наблюдать нетипичную военную активность, которая происходит внутри России, но вблизи границ с Украиной, и мы по-прежнему обеспокоены этим, – сказал Кирби. – Она нетипична по своему масштабу и охвату».

«Не совсем ясно, каковы намерения России, – добавил он. – Мы не хотим, чтобы какие-то действия еще больше дестабилизировали и без того очень напряженный регион».

Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины с момента аннексии Крыма в 2014 году. При этом Москва отрицает, что у нее есть войска в Украине.

Тем временем, США продолжают проводить операции в регионе, будучи членом НАТО, сказал Кирби, и будут делать это и далее.

«Как член НАТО, мы будем и дальше летать, плавать и действовать в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо, – сказал Кирби. – Мы будем делать это и дальше. Прямо сейчас в Черном море находится пара кораблей ВМС США. Мы считаем это важным принципом, который нужно отстаивать».

По словам Кирби, он не видит никакой связи между операциями, которые США проводят в Европе в качестве партнера по НАТО, и тем, что делает Россия у границы с Украиной.

Служба новостей «Голоса Америки»

11 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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