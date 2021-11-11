Дженнифер Лопес поделилась архивным фото с маленькими детьми

Дженнифер Лопес всегда хотела создать идеальную семью. И хотя у звезды не сложилось с Марком Энтони – она безгранично благодарна ему за близнецов Эмму и Макса.

На своей странице в Instagram Дженнифер в который раз вспомнила о ценности семейных уз. Она опубликовала архивные кадры с детьми, на которых предстала в образе обычной мамы.

На снимках можно увидеть сонных детей, одетых в пижамы, и звездную мамочку, которая читает им на ночь детскую книгу «Сказка о головастике».

Скучаю по этим моментам… – коротко написала Лопес.