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Дженнифер Лопес поделилась архивным фото с маленькими детьми

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Дженнифер Лопес поделилась архивным фото с детьми

Дженнифер Лопес всегда хотела создать идеальную семью. И хотя у звезды не сложилось с Марком Энтони – она безгранично благодарна ему за близнецов Эмму и Макса.

На своей странице в Instagram Дженнифер в который раз вспомнила о ценности семейных уз. Она опубликовала архивные кадры с детьми, на которых предстала в образе обычной мамы.

На снимках можно увидеть сонных детей, одетых в пижамы, и звездную мамочку, которая читает им на ночь детскую книгу «Сказка о головастике».

Скучаю по этим моментам… – коротко написала Лопес.

11 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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