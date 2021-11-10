Внешний вид Леди Гаги на премьере фильма шокировал странной эротикой — поклонникам это не очень понравилось

Известно, что премьера состоялась в Лондоне. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в полупрозрачном платье со шлейфом фиолетового цвета от модного дома Gucci. На кадрах знаменитость демонстрирует фотографам чулки в сетку и сапоги со стразами на высоком каблуке и платформе. Ее образ дополнил макияж в стиле smoky eyes и несколько украшений.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду артистки на красной ковровой дорожке, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под снимками. Так, одни раскритиковали чересчур откровенный образ Гаги. «Зачем она всегда выбирает наряды проститутки?», «Жаль, что она такая некрасивая», «Она всегда выглядит неопрятно, вне зависимости от наряда», «Платье прекрасно, но что Гага сделала с лицом?», «Ужасный вкус», — высказывались фанаты.

В то же время другие поклонники восхитились нарядом и внешностью певицы. «Гага — настоящая богиня», «Какой смелый и продуманный образ!», «Настоящая дива», «Самая красивая на красной ковровой дорожке», «Обожаю Гагу», «Талантливая красотка», — отмечали пользователи сети.