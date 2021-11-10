Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри

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В марте этого года Меган Маркл и принц Гарри дали интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри, которое не только побило все рейтинги (его даже номинировали на «Эмми»!), но и вызвало огромный резонанс и обернулось большим скандалом для всей королевской семьи. Однако на днях стало известно, что видео пропало с YouTube-канала Уинфри. Кто его удалил и по какой причине, неизвестно. Стоит отметить, что это вообще произошло без лишнего шума — кто-то явно не хотел привлекать к этому внимание прессы. С учетом того, что с канала Опры видео не удаляются и там можно найти очень старые выпуски, «пропажу» этого интервью люди не могли не заметить.

Возможно, Уинфри удалила видео не по собственной инициативе — с Меган она находится в приятельских отношениях и не раз ее публично поддерживала. Не исключено, что сделать это ее кто-то заставил. Но почему именно сейчас, когда весь мир и так уже знает о конфликте герцогов Сассекских с британскими родственниками, вопрос открытый. Как знать, может быть, это и вовсе временная блокировка ролика и вскоре он вернется на канал Опры, так что не факт, что тут стоит следовать теории заговора.

Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри

Напомним, что в интервью Меган и Гарри сделали несколько сенсационных заявлений. Так, они рассказали, что столкнулись с проявлением расизма со стороны старшего члена королевской семьи: пара заявила, что во дворце переживали, насколько темным будет цвет кожи у их первенца. Кроме того, Меган заявила, что ее нередко посещали суицидальные мысли из-за травли в британской прессе, однако поддержку в королевской семье ей не оказывали.

Признания герцогов Сассекских повергли королевскую семью в шок. После интервью у них сильно испортились отношения с британскими родственниками. Больше всех оно задело принца Уильяма, который до сих пор не простил младшего брата.