NASA запланировало высадку на Луну в 2025 году

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Агентство NASA запланировало высадку астронавтов на Луну в 2025 году. Среди них будет женщина.

Первый испытательный полет к Луне с экипажем на борту в рамках программы «Артемида» произойдет в мае 2024 года, а высадка на Луну астронавтов запланирована на 2025 год, заявил администратор NASA Билл Нельсон на онлайн-конференции, посвященной программе.

Нельсон также рассказал, что космическое агентство увеличит объем выплат на разработку космического корабля Orion до $9,3 млрд.

По его словам, на изменения в бюджете и сроках программы повлияли различные факторы, включая задержки, вызванные пандемией коронавируса и судебным разбирательством по поводу контрактов.

Администратор NASA уточнил, что первая пилотируемая миссия к Луне, которая называется «Артемида-2», предположительно будет запущена в мае 2024 года. В рамках этой миссии к спутнику Земли отправится экипаж из четырех астронавтов. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. При этом высадка астронавтов на Луне, произойдет не ранее 2025 года. Перед этим будет произведена посадка на Луну космического корабля без экипажа.

Программа «Артемида» была обнародована в 2020 году. Ее главная цель — возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.