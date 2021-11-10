Ким Кардашьян продала нижнее белье на миллион долларов за минуту

По информации издания, 9 ноября покупателям стала доступна коллаборация Fendi x Skims, в которую вошли нижнее белье, корректирующая фигуру одежда, различные платья, а также изделия из трикотажа и спортивные костюмы. Отмечается, что за первую минуту выручка с продаж превысила сумму в один миллион долларов. При этом неизвестно, какой именно процент с заработанных денег получит бизнесвумен.

Согласно материалу, предзаказ на покупку продукции совместной коллекции оформили 300 тысяч человек. Стоимость вещей новой линейки варьируется от 100 до 4200 долларов. Известно, что некоторые предметы коллекции были полностью распроданы в первый день. В список вошло кожаное платье — в таком же Ким Кардашьян появилась на премии Innovator Awards издания Wall Street Journal Magazine 3 ноября.