Светлана Лобода публично призналась в любви

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Певица Светлана Лобода стала героиней YouTube-шоу «Экзамен» украинской телеведущей Маши Ефросининой.

В эфире она впервые рассказала о своем нынешнем возлюбленном, хотя и не назвала его имя. По ее словам, рядом с избранником чувствует себя «девочкой»: «Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой… Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю — в первый раз сказала: я уступаю.

Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним».

В ходе беседы ведущая поинтересовалась, не помолвочное ли кольцо на пальце у артистки. «Нет, не помолвочное. Просто подарок», — ответила Лобода, показав кольцо с камнем на безымянном пальце. По данным СМИ, Лобода уже несколько лет живет с миллиардером Артуром Гранцем.

Светлане Лободе долгое время приписывали роман с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По версии многих изданий и поклонников, музыкант даже стал отцом Тильды, которую Лобода родила в 2018 году.

Позднее исполнительница проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы.