Леди Гага испытывает психологические проблемы

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Леди Гага призналась в психологических проблемах, возникших у нее в процессе съемок в драматическом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи».

По словам певицы, работа над фильмом длилась три года и за это время она погрузилась в роль настолько, что начала терять связь с реальностью.

«В какой-то момент, к концу съемок, у меня возникли некоторые психологические трудности. Я находилась либо в своем гостиничном номере, живя и говоря как Реджани, либо была на съемочной площадке, продолжая быть ею. Помню, как однажды я поехала в Италию прогуляться. Я не делала этого около двух месяцев и запаниковала: я подумала, что оказалась на съемках фильма», — сказала Леди Гага.

Премьера фильма «Дом Гуччи» в России была запланирована на ноябрь. Однако премьера была перенесена на 2 декабря.