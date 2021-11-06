Одеваемся потеплее- нас ждут морозы

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Уже в начале следующей недели погода преподнесёт множество неприятных сюрпризов жителям всех регионов Украины.

Тёплая и влажная воздушная масса задержится в Украине только до понедельника, и эти выходные станут последними тёплыми днями в уходящем году. Синоптик рассказала, что 8 ноября в Украину зайдёт очень холодный воздух с севера Европы, который принесёт с собой стремительное похолодание и даже осадки в виде мокрого снега.

По прогнозу, в течение всей следующей недели в Украине ожидаются морозы, причём не только ночью, но и в дневные часы. Атмосферные фронты принесут дожди, 9-11 ноября возможен мокрый снег, предупреждают синоптики.

12 числа осадки прекратятся, а 13 сентября погодные условия будут примерно такими же, как и днем ранее, впрочем, прогноз не радостный — в эти два дня в дневные часы будет от минус 3 до плюс 3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в 6 градусов мороза.