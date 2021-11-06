Как преодолеть коррупцию в «Укроборонпроме». НАПК опубликовало свое исследование этого вопроса

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2 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) представило совместное исследование «Топ-15 коррупционных рисков в управлении предприятиями ДК «Укроборонпром» и пути их преодоления». Исследование касалось 2014-2019 гг.

Все начинается с кадров. Cтруктура управления в Укроборонпроме отличается от других государственных предприятий: концерном руководят наблюдательный совет, совет директоров и генеральный директор.

Трех из пяти членов наблюдательного совета назначает президент, еще двоих — Кабмин. При этом формальной процедуры их назначения нет, как и требований относительно их независимости и квалификации. И, что интересно, — труд членов наблюдательного совета концерна никак не оплачивается. Поэтому орган часто формируется из политиков, народных депутатов и предпринимателей, имеющих собственный бизнес в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), утверждают авторы документа.

Функция внутреннего контроля в концерне не была закреплена за кем-то конкретным, что позволяло безнаказанно доводить оборонные предприятия до состояния устойчивой неплатежеспособности, а затем присваивать имущество.

Так, в случае с тем же Маяком, директор завода в 2014 году взял кредит на $2,8 млн под 12% (когда гривня как раз стремительно обесценивалась) в ВБР банке Александра Януковича под залог помещений ГП. В 2018 году связанная с директором компания выкупила долг «Маяка» у Фонда госимущества и забрала здания завода под свой контроль, подозревало следствие.

В феврале 2020 года Верховный суд восстановил право собственности «Маяка» на имущество.

Бывало, что из-за отсутствия контроля, налогоплательщики платили за капризы директоров оборонных заводов. Как, например, аренда автомобилей Range Rover, Ford Mustang и спортивного мотоцикла CanAm для экс-главы Львовского бронетанкового завода.

Также оборонные предприятия могут лишиться ценного имущества из-за процедуры санации (финансового оздоровления). Законодательство по этому механизму имеет ряд пробелов и противоречий, и, например, Винницкий авиационный завод (ремонтировал самолеты Ан-2, Як-18Т, Як-52 и вертолеты Ка-26) после «оздоровления» потерял свое наиболее ценное имущество.

Суммарная площадь всех земель, которыми пользуются предприятия Укроборонпрома — 7000 га. Для понимания, площадь Черновицкой области, наименьшей в Украине — 8000 га.

При этом земельный вопрос — один из самых сложных для управления Укроборонпрома: нет государственной регистрации права постоянного землепользования (процедура устаревшая и дорогостоящая), есть существенные разногласия по учету земельных участков. Зарегистрировано только 84% площадей (6100 га), перечисляют авторы отчета.Например, организации принадлежала водноспортивная станция на столичном Трухановом острове. В 2009 году помещение станции было передано в аренду частному предприятию — для предоставления услуг оздоровления своих работников . А уже через восемь лет на месте станции обнаружили двухэтажный жилой дом, беседку, причал, говорится в данных судебного реестра. В марте 2018 года суд постановил снести здание.

Потеря имущества — одна из наиболее распространенных проблем.Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» (ремонт вертолётов семейства МИ) по такой схеме в 2016 году не досчитался одного вертолета и 300 м рельсов собственной узкоколейки.Позже СБУ установила, что служащие завода разобрали вертолет на детали и продали в качестве лома на общую сумму 500 000 грн.Но, как выяснилось в 2017 году, проблема не только в деньгах — уникальные разработки бюро через «Мотор Сич» могли оказаться в руках другого государства — Китая. Больше половины акций «Мотор Сич» через ряд офшорных фирм оказались в руках инвесторов из КНР. Это вовлекло Украину в громкий геополитический скандал (США выступили против), из которого украинские власти пытались выйти в начале этого года — наложив санкции и пообещав национализировать «Мотор Сич». Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж и пытаются отсудить у Украины $3,5 млрд.

Риски, представленные в исследовании, главным образом касаются 2014-2019 годов. Но фактически законодательство, которым руководствуется «Укроборонпром», присуще и другим крупным национальным компаниям — «Укрзализныце» или «Нафтогазу»Для каждого риска в отчете даны рекомендации, как его избежать, и описано, что уже сделано для этого. Положить конец значительной части из них должен принятый Радой в июле закон о реформе концерна.