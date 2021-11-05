«Перевал Дятлова» официально признан лучшим проектом

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В Центральном Доме Российской армии назвали имена победителей самой престижной премии в области географии.

В номинации «Лучший туристический проект» — туристический маршрут «Перевал Дятлова — исток Печоры — плато Маньпупунер» (Пермский кай).

Как отметил на церемонии вручения премий актер Владимир Машков, члены жюри учитывали все: уникальность места, безопасность, маршруты и, самое главное, создание таких условий, при которых будет не тронута природа.

«Каменные гиганты плато Маньпупнер — одно семи чудес России и самое труднодоступное. 100 км пути мимо перевала Дятлова через исток Печоры, нехоженная тайга, заболоченные тропы, продуваемые шквальными ветрами участки тундры. 5 лет назад волонтерский отряд «Северный Урал» впервые вышел на маршрут, чтобы создать здесь инфраструктуру. Вручную собирали дробили тонны камней, на плечах носили доски и сваи.

На крутых склонах появились лестницы, на топких участках — мостки и щебеночные тропы. На всем пути — десятки горных модулей со спичками и запасом лекарств. Сегодня этот маршрут — один из самых безопасных в России. Не только для туристов, но и для природы», — говорится в презентации проекта.