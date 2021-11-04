Брэд Питт решил отказаться от личной жизни

Знакомые 57-летнего артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой. Сообщается, что он побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному. Кроме того, Питт продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

«Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки», — рассказал журналистам информатор.